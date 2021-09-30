Обязательную вакцинацию ввел Минздрав - иначе отстранят от работы без зарплаты

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Обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий работников ввело Министерство здравоохранения 30 сентября. О соответствующем приказе в телеэфире канала «Эспрессо» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сделать прививки должны:

учителя,

воспитатели,

преподаватели,

чиновники.

В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от специализации заведения — ясли, сады, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций — областные, городские и районные, — добавил министр.

На период действия карантина работодатель должен отстранить невакцинированных сотрудников от работы и не платить им зарплату. Ляшко объяснил, что за работниками отдельных профессий, не вакцинировались от COVID-19, будет сохраняться рабочее место, однако зарплату они не получат, пока не сделают прививку.

Мы не говорим об увольнении, мы говорим о том, когда обязательно отстраняются от работы без сохранения заработной платы, это ключевое — отстранение без сохранения. Но место работы сохраняется за человеком. Мы говорим о том, что отстранять на период действия карантина. Сколько продлится карантин, столько человек не может работать на этой должности, если он не вакцинируется против коронавирусной болезни, — сказал Ляшко.

По его словам, приказ министерства, утверждающий перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, должен также пройти согласование в центральных органах исполнительной власти и регистрацию в Министерстве юстиции.