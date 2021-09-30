Сначала привьем половину взрослых — Ляшко о начале вакцинации подростков

https://racurs.ua/n160981-snachala-privem-polovinu-vzroslyh-lyashko-o-nachale-vakcinacii-podrostkov.html

Ракурс

Вакцинация подростков с 12 лет в Украине возможна только после того, как прививку против коронавируса сделают 50−70% взрослого населения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире «Эспресо» сообщил, что сегодня больше всего болеют взрослые и максимум летальных случаев среди людей старше 60 лет.

Поэтому пока мы не вакцинируем как минимум 50−70% взрослого населения, на массовую вакцинацию подростков переходить преждевременно, — рассказал Ляшко.

Сейчас приоритетом вакцинации против коронавируса остаются взрослые.

«Ракурс» рассказывал, что 27 сентября состоялось заседание Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Все члены единогласно проголосовали рекомендовать прививать от коронавирусной болезни COVID-19 детей от 12 лет. Об этом заявил врач-инфекционист и глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Пока это только рекомендация экспертной группы. Продолжается процесс утверждения этого решения, отметил инфекционист.

В Украине сейчас есть только одна вакцина, которая разрешена для вакцинации детей от 12 лет — Pfizer. Власти Китая разрешили использовать для вакцинации детей CoronaVac, но эти изменения не внесены в инструкцию в Украине.

Лапий прогнозирует, что в будущем в Украине позволят вакцинацию детей с пяти лет.