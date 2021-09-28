Стала известна дата начала COVID-вакцинации детей с 12 лет в Украине. Фото: chydo-deti.ru

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Прививать детей с 12 лет от коронавируса рекомендовали в Украине.

В понедельник, 27 сентября, состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Все члены единогласно проголосовали рекомендовать прививать от коронавирусной болезни COVID-19 детей от 12 лет. Об этом заявил врач-инфекционист и председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Мы подчеркиваем как НТИ важность перед ковид-прививкой вакцинацией детей от всех болезней из календаря прививок. Соответствующее заседание штаба Минздрава состоится в ближайшую пятницу. Сейчас это только рекомендация экспертной группы. Продолжается процесс утверждения этого решения, — отметил инфекционист.

По его словам, в Украине сейчас есть только одна вакцина, которая разрешена для вакцинации детей от 12 лет — Pfizer. Власти Китая разрешили использовать для вакцинации детей CoronaVac, но эти изменения не внесены в инструкцию в Украине. Этот препарат также могу использовать для прививки детей, если будут соответствующие разрешения. Вакцина Moderna также разрешена для вакцинации детей, но украинские власти получили эту вакцину по программе гуманитарной помощи и в ней пока отсутствуют соответствующие изменения.

Также Лапий прогнозирует, что в будущем в Украине разрешат вакцинацию детей с 5 лет.

Напомним, вакцину Pfizer и BioNTech протестировали на детях от пяти до 11 лет. До конца 2021 года Pfizer и BioNTech завершат испытания своего препарата на детях младшего возраста и младенцах от шести месяцев.