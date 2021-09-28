Размер минимальной пенсии в 2022 году назвали в Кабмине

Пенсии. Фото: istock

https://racurs.ua/n160861-razmer-minimalnoy-pensii-v-2022-godu-nazvali-v-kabmine.html

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Минимальная пенсия 2021 в Украине будет расти. Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала повышение размера пенсии уже в следующем году.

Пенсия вырастет для людей, которые старше 70 лет и имеют полный стаж. Об этом она заявила во время пресс-конференции.

В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не должна быть менее, чем три тыс. грн, — рассказала Лазебная.



Заметим, что в проекте госбюджета на 2022 на пенсии предусмотрели 200,6 млрд грн. Эти средства должны пойти на выплату пенсий 10,8 млн украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что минимальный размер пенсии, которую получают члены семьи человека, умершего или получившего инвалидность из-за Чернобыльской катастрофы, установил Кабинет министров Украины на заседании 1 сентября.