Розмір найменшої пенсії у 2022 році назвали в Кабміні

Пенсія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160861-rozmir-naymenshoyi-pensiyi-u-2022-roci-nazvaly-v-kabmini.html

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Мінімальна пенсія 2021 в Україні зростатиме. Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підняття розміру пенсії у 2022 році.

Пенсія зросте для людей, що старші за 70 років та мають повний стаж. Про це вона заявила під час прес-конференції.

Наступного року пенсійна виплата для людини у віці від 70 років при повному стажі не буде меншою, ніж три тис. грн, — розповіла Лазебна.



Зауважимо, що в проекті держбюджету на 2022 рік на пенсії передбачили 200,6 млрд грн. Ці кошти мають піти на виплату пенсій 10,8 млн українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мінімальний розмір пенсії, яку отримують члени родини людини, котра померла й мала інвалідність через Чорнобильську катастрофу, встановив Кабінет міністрів України на засіданні 1 вересня.