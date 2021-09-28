Олексій Навальний. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/ua/n160860-vyrok-navalnomu-putinu-zdavsya-zamalym-opozycioneru-shyut-novu-spravu.html

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Олексій Навальний, російський опозиційний політик, підозрюється в створені екстремістської спільноти.

Його звинувачують у спробі підривання основ конституційного ладу в Росії. Про це повідомляє Слідчий комітет Російської Федерації.

Слідчі РФ вважають, що Навальний використовував соцмережі для пропаганди власних екстремістських поглядів та дискредитував органи державної влади і їхню політику, дестабілізував обстановку в регіонах та сприяв створенню протестного настрою в населення і формуванню громадської думки про необхідність насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають у масові заворушення.

Навального звинувачують у тому, що з 2014 по 2021 роки він та його соратники систематично проводили на територіях Російської Федерації неузгоджені публічні заходи, під час яких лунали заклики до екстремістської й терористичної діяльності.

Як відомо, російський опозиціонер уже засуджений та перебуває у виправній колонії у Володимирській області. Там він відбуває покарання в кримінальній справі про шахрайство. Термін його покарання в цій справі закінчиться восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії щодо опозиціонера Олексія Навального, який наразі перебуває за ґратами, відкрили ще одне кримінальне провадження. Його звинувачують у створенні організації, що «зазіхає на особистість і права громадян». За таке правопорушення, згідно з російським законодавством, йому загрожує покарання у виді до трьох років позбавлення волі.