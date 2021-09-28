Під час обшуків, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n160859-nabu-pryyshlo-z-obshukom-u-harkovi-do-pomichnyka-nardepy-slugy-scho-vidomo.html

Ракурс

У Харкові Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні, 28 вересня, здійснюють обшуки в компанії «Автоентерпрайз», якою керує помічник народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького Дмитро Ніконов.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на інформовані джерела.

Також про проведення обшуків «в одній з харківських компаній» повідомляє прес-служба НАБУ, не уточнюючи деталей щодо фігурантів провадження.

Зазначається, що обшуки відбуваються в межах провадження про ймовірний хабар та ухиляння від сплати податків.

Відповідна справа кваліфікована за чотирма статтями Кримінального кодексу:

одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 368);

ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212);

легалізація доходів одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209);

незаконне збагачення (ст. 368−5).

Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства" - зазначають в НАБУ.

Джерело: «Суспільне», прес-служба НАБУ