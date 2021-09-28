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Під час обшуків, фото: НАБУ

НАБУ прийшло з обшуком у Харкові до помічника нардепи-«слуги» — що відомо

28 вер 2021, 16:57
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У Харкові Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) сьогодні, 28 вересня, здійснюють обшуки в компанії «Автоентерпрайз», якою керує помічник народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Куницького Дмитро Ніконов.

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на інформовані джерела.

Також про проведення обшуків «в одній з харківських компаній» повідомляє прес-служба НАБУ, не уточнюючи деталей щодо фігурантів провадження.

Зазначається, що обшуки відбуваються в межах провадження про ймовірний хабар та ухиляння від сплати податків.

Відповідна справа кваліфікована за чотирма статтями Кримінального кодексу:

  • одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 368);
  • ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212);
  • легалізація доходів одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209);
  • незаконне збагачення (ст. 368−5).

Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на таємницю слідства" - зазначають в НАБУ.


Під час обшуків, фото: НАБУ

Джерело: «Суспільне», прес-служба НАБУ


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