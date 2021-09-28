В авто Toyota почали використовувати рослинний біопластик. Фото:

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Toyota, автомобілебудівна компанія з Японії, почала використовувати рослинний біопластик у виробництві машин.

Біополімерний полікарбонат Durabio, розроблений компанією Mitsubishi Chemical, почали використовувати в якості замінника скла. Особливість цього матеріалу полягає в тому, що при його виготовленні використовують ізорсобід — органічний продукт. Про це повідомляється на сайті «Тойота».

Першим автомобілем у лінійці Toyota, де використовують рослинний біопластик, став водневий Mirai. Спершу з цього матеріалу розроблятимуть одну деталь — панель управління клімат-контролем для пасажирів другого ряду. Автовиробник зазначає, що по міцності й стійкості до подряпин він не поступається звичайному пластику.

Розробники заявляють, що Durabio не є біорозкладаним і відноситься до полімерів рослинного походження — його виробляють з глюкози, яку спочатку перетворюють в сорбідол, а потім в ізосорбід. Компанія-виробник періодично вносить зміни до складу матеріалу, щоб поліпшити його характеристики. Зазначається, що вже зараз цей рослинний біопластик більш стійкий до механічних впливів і ультрафіолету, ніж звичайні полімери, що містять шкідливий для здоров’я бісфенол А.

Нагадаємо, студенти технологічного університету Ейндховена в Нідерландах розробили спортивний автомобіль з перероблених відходів. Таким чином винахідники показали можливість повторного використання відходів, оскільки щорічно людство виробляє понад 2 млрд т сміття.