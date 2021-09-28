Затримання злочинця. Фото: Нацполіція

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Кримінальний злочин вдалося викрити українським поліцейським у співпраці з американськими колегами. У Сполучених Штатах Америки (США) затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад 30 млн дол.

До злочинної групи увійшло щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Наразі затриманий ще один учасник організації, який переховувався на території України. Він підозрюється в причетності до вчинення злочинів на території Латвії, Молдови, Північної Македонії та Росії.

Слідчі встановили, що у 2017 році 51-річний затриманий був пособником у викраденні грошей, що зберігалися в індивідуальних банківських сейфах у депозитарному сховищі в Ризі. У грудні 2017 році він прибув на територію Латвії та під приводом користування банківським сейфом отримав право проходу до депозитарного сховища. Перебуваючи в сховищі, він протягом трьох днів поспіль фотографував внутрішні частини серцевин замків майже 40 банківських сейфів та передав отримані дані іншим учасникам угрупування. У такий спосіб зловмисники виготовили дублікати ключів.

У січні 2018 року двоє інших учасників організації, які також є громадянами України, викрали кошти з восьми банківських сейфів на суму понад 60 млн грн. У 2018 році правоохоронці Латвії затримали одну виконавицю злочину. На цей час її визнано винною та засуджено до реального терміну покарання. Щодо двох співучасників матеріали було передано в Україну. Українські правоохоронці провели низку обшуків, під час яких виявили речові докази — зокрема, відеокомплект технічного бароскопа, яким і здійснювалося відеознімання серцевин замків.

Один із підозрюваних втік до США, де його затримали у квітні 2021 року, а інший переховувався в Україні. Чоловік використовував різні імена та підроблені документи.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 (пособництво в таємному викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення чи інше сховище, вчиненого в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що банду грабіжників, котра впродовж тривалого часу здійснювала крадіжки з вантажних потягів, які перевозять міндобрива та вугілля, затримала поліція. До злочинної організації входили 40 осіб, за день вони викрадали від 5 до 30 тонн вантажу.