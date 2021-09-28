Задержание преступника. Фото: Нацполиция

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Уголовное преступление удалось раскрыть украинским полицейским в сотрудничестве с американскими коллегами. В Соединенных Штатах Америки (США) задержали участников преступной организации, которые похитили из банковских сейфов Украины имущество на более чем 30 млн долл.

В преступную группу входило более 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сейчас задержан еще один участник организации, который скрывался на территории Украины. Он подозревается в причастности к совершению преступлений на территории Латвии, Молдовы, Северной Македонии и России.

Следователи установили, что в 2017 году 51-летний задержанный был пособником в похищении денег, хранившихся в индивидуальных банковских сейфах в депозитарном хранилище в Риге. В декабре 2017 года он прибыл на территорию Латвии и под предлогом пользования банковским сейфом получил право прохода к депозитарному хранилищу. Находясь в хранилище, он в течение трех дней подряд фотографировал внутренние части сердцевин замков почти 40 банковских сейфов и передал полученные данные другим участникам группировки. Таким образом злоумышленники изготовили дубликаты ключей.

В январе 2018 года двое других участников организации, которые также являются гражданами Украины, похитили средства из восьми банковских сейфов на сумму более 60 млн грн. В 2018 году правоохранители Латвии задержали одну исполнительницу преступления. В настоящее время она признана виновной и приговорена к реальному сроку наказания. По еще двум соучастникам материалы были переданы в Украину. Украинские правоохранители провели ряд обысков, во время которых обнаружили вещественные доказательства — в частности, видеокомплект технического бароскопа, которым и осуществлялась видеосъемка сердцевин замков.

Один из подозреваемых бежал в США, где его задержали в апреле 2021 года, а другой скрывался в Украине. Мужчина использовал разные имена и поддельные документы.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 (пособничество в тайном похищении чужого имущества, соединенного с проникновением в помещение или иное хранилище, совершенное в особо крупных размерах, в составе преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали, что банду грабителей, которая на протяжении длительного времени совершала кражи из грузовых поездов, перевозящих минудобрения и уголь, задержала полиция. В преступную организацию входили 40 человек, за день они похищали от 5 до 30 тонн груза.