Суд в смартфоне. Фото: Главком

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Суд в смартфоне презентовали базе Государственной судебной администрации Украины. Бюджет приложения «еСуд» составил 360 тыс. грн.

Эти расходы взяло на себя представительство программы развития ООН в Украине. Буква «е» в названии означает не «электронный», а «существует». Об этом рассказал заместитель председателя судебной администрации Сергей Чорнуцкий.

Приложение доступно для операционных систем IOS и Android. Для начала работы нужно зарегистрироваться в основной версии на компьютере.

Это ИТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и ОРДЛО, так и всем другим гражданам Украины.

Приложение «еСуд» позволяет: