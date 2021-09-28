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Суд в смартфоне. Фото: Главком
Суд в смартфоне — украинская Фемида представила приложение «еСуд» (ФОТО)https://racurs.ua/n160856-sud-v-smartfone-ukrainskaya-femida-predstavila-prilojenie-esud-foto.htmlРакурс
Суд в смартфоне презентовали базе Государственной судебной администрации Украины. Бюджет приложения «еСуд» составил 360 тыс. грн.
Эти расходы взяло на себя представительство программы развития ООН в Украине. Буква «е» в названии означает не «электронный», а «существует». Об этом рассказал заместитель председателя судебной администрации Сергей Чорнуцкий.
Приложение доступно для операционных систем IOS и Android. Для начала работы нужно зарегистрироваться в основной версии на компьютере.
Это ИТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и ОРДЛО, так и всем другим гражданам Украины.
Приложение «еСуд» позволяет:
- получать пуш-уведомления о поступлении к электронному кабинету новых документов и изменении состояния дел, в которых пользователь является участником;
- пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;
- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;
- просматривать доверенности и ордера, находящейся в кабинете пользователя;
- аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.
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