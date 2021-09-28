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Ракурс
Суд в смартфоне. Фото: Главком

Суд в смартфоне — украинская Фемида представила приложение «еСуд» (ФОТО)

28 сен 2021, 16:25
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Суд в смартфоне презентовали базе Государственной судебной администрации Украины. Бюджет приложения «еСуд» составил 360 тыс. грн.

Эти расходы взяло на себя представительство программы развития ООН в Украине. Буква «е» в названии означает не «электронный», а «существует». Об этом рассказал заместитель председателя судебной администрации Сергей Чорнуцкий.

Приложение доступно для операционных систем IOS и Android. Для начала работы нужно зарегистрироваться в основной версии на компьютере.

Это ИТ-решение упрощает доступ к правосудию как жителям отдаленных населенных пунктов и ОРДЛО, так и всем другим гражданам Украины.


Приложение «еСуд» позволяет:

  • получать пуш-уведомления о поступлении к электронному кабинету новых документов и изменении состояния дел, в которых пользователь является участником;
  • пересматривать дела, производства, процессуальные документы, присланные судом в кабинет;
  • просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь создал в своем кабинете;
  • просматривать доверенности и ордера, находящейся в кабинете пользователя;
  • аннулировать доверенности и ордера, которые выдал пользователь.

Источник: Ракурс


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