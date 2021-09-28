https://racurs.ua/n160855-teplo-i-legkaya-oblachnost-pogoda-v-ukraine-na-29-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 сентября будет преобладать солнечная, с легкой облачностью.

Дождей в ближайшие сутки не обещают. На улице будет довольно комфортно — воздух прогреется до 16° тепла. Скорость ветра прогнозируют 2−10 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 17 сентября предусматривает переменную облачность. Ночью температуру воздуха прогнозируют 7−9° тепла, а днем ожидается 9−12° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Погодные условия в Харькове завтра прогнозируются с легкой облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до 8−9° тепла, а днем поднимутся до 10−11° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 2−9 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет солнечной и со слабой облачностью. Столбики термометров ночью покажут 4−9° тепла, а днем обещают 14−16° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 4−10 м/с.

Погода во Львове в среду будет со слабой облачностью. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 11−13° тепла, а днем обещают 14−16° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 4−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 сентября прогнозируется неспокойная. В течение суток возможна умеренная буря.

Напомним, в ГСЧС предупредили, что похолодание в Украину придет ночью 30 сентября и 1−3 октября и будет наблюдаться в большинстве областей, кроме западных и побережья морей.