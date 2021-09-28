Систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров вводит Китай

В Китае несовершеннолетним геймерам ограничивать доступ к играм, фото: Alpha

https://racurs.ua/n160854-sistemu-elektronnoy-autentifikacii-dlya-nesovershennoletnih-geymerov-vvodit-kitay.html

Ракурс

В Китае введут общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних геймеров, которая будет ограничивать доступ к играм и соответствующим интернет-трансляциям. Таким образом власти страны планируют бороться с развитием игровой зависимости у детей.

Эта система упоминается в программе развития китайских детей, разработанной на 2021−2030 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте Госсовета КНР.

Согласно документу, провайдеры онлайн-игр, трансляций и социальные сети будут обязаны ограничить доступ для несовершеннолетних, включая ограничения по времени пользования.

Кроме того, запрещается предоставлять услуги по регистрации аккаунта для ведения онлайн-трансляций людям младше 16 лет.

Также власти Китая в контексте несовершеннолетних намерены бороться с пошлостью и языком жестокости в интернете.

В документе отмечается, что также будут наказывать за использование интернета для распространения недостоверной информации и сообщений, которые подвергают опасности физическое и психическое здоровье несовершеннолетних.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Китае запретили детям играть в онлайн-игры более часа в сутки. Такое решение власти страны мотивировали тем, что онлайн-развлечения являются разрушительными для молодежи.