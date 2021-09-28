McDonald’s добавил в меню воду из-под крана

МакДональдс. Фото: Le Figaro

https://racurs.ua/n160853-mcdonald-s-dobavil-v-menu-vodu-iz-pod-krana.html

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McDonald’s (МакДональдс), мировая сеть ресторанов фастфуда, впервые в истории добавила в меню воду из-под крана.

Отныне стакан воды 250 мл стоит 1,7 евро, а 400 мл — 2,3, литр воды обойдется примерно в семь евро (217 грн). Перед продажей воду несколько раз очищают фильтрами. Об этом сообщает Le Figaro.

Продавать воду из-под крана решили из-за отказа от воды в бутылках Evian и Badoit. Таким образом заведение стремится сократить количество пластика — жидкость будут наливать исключительно в картонные стаканчики. Новация впервые появится во французских филиалах ресторанов.

Такое нововведение уже вызвало недовольство властей. Заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города Дан Лера отметил, что стоимость литра воды, поставляемой городской системой водоснабжения, равна 0,003 евро за литр. В то же время McDonald’s продает ту же воду, только очищенную с помощью обычного фильтра, по цене семь евро за литр.

В заведении обвинения отвергли. Там заявляют, что «очищенная на 99,99%" вода требует инвестиций, которыми и обусловлена ​​ее стоимость. Также там отметили, что качество этой воды не отличается от той, которую повара используют в ресторанах.

По информации McDonald’s, 90% клиентов довольны новой водой. Такие результаты они получили в ходе опроса посетителей. Кроме того, компания до сих пор предлагает в меню газированную и минеральную воду.

Напомним, ранее мы сообщали, что McDonald’s откажется от пластиковых игрушек в детском меню Happy Meal до 2025 года.

Источник: Le Figaro