McDonald’s додав у меню воду з-під крана

МакДональдз. Фото: Le Figaro

https://racurs.ua/ua/n160853-mcdonald-s-dodav-u-menu-vodu-z-pid-krana.html

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McDonald’s (МакДональдз), світова мережа ресторанів фастфуду, уперше в історії додала в меню воду з-під крана.

Відтепер стакан води 250 мл коштує 1,7 євро, а 400 мл — 2,3, літр води обійдеться приблизно в сім євро (217 грн). Перед продажем воду кілька разів очищають фільтрами. Про це повідомляє Le Figaro.

Продавати воду з-під крана вирішили через відмову від води в пляшках Evian і Badoit. У такий спосіб заклад прагне скоротити кількість пластику — рідину будуть наливати виключно в картонні стаканчики. Новація вперше з’явиться у французьких філіалах ресторанів.

Таке нововведення вже викликало невдоволення влади. Заступник мера Парижа і глава водопостачання міста Дан Лера зазначив, що вартість літра води, що постачається міською системою водопостачання, дорівнює 0,003 євро за літр. Натомість McDonald’s продає ту ж воду, лише очищену за допомогою звичайного фільтру, за ціною сім євро за літр.

У закладі звинувачення відкинули. Там заявляють, що «очищена на 99,99%" вода вимагає інвестицій, якими й обумовлена її вартість. Також там зауважили, що якість цієї води не відрізняється від тієї, яку кухарі використовують у ресторанах.

За інформацією McDonald’s, 90% клієнтів задоволені новою водою. Такі результати вони отримали під час опитування відвідувачів. Крім того, компанія досі пропонує в меню газовану й мінеральну воду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що McDonald’s відмовиться від пластикових іграшок у дитячому меню Happy Meal до 2025 року.

Джерело: Le Figaro