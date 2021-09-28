Григоренко замість Жукова – проспекту в Харкові повернули декомунізовану назву. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n160852-grygorenko-zamist-jukova-prospektu-v-harkovi-povernuly-dekomunizovanu-nazvu.html

Ракурс

У Харкові незаконність перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова підтвердив другий апеляційний адміністративний суд.

Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради та зберіг чинність рішення суду першої інстанції. Про це повідомляє «Суспільне».

Таким чином проспект Жукова знову повернув назву проспект Григоренка. Водночас існує інший судовий спір, в якому виграла Харківська міська рада.

Йдеться про позов до Харківської обласної державної адміністрації, за яким суд визнав незаконним рішення голови ОДА про декомунізацію проспекту. Рішення суду першої інстанції ще не набрало чинності. Розгляд апеляції Харківської ОДА суд призначив на 7 жовтня.

Як відомо, на честь Григоренка проспект перейменували у межах декомунізації 17 травня 2016 року рішенням голови Харківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківська обласна організація ВО «Свобода» втретє звернулася до суду, аби оскаржити повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.