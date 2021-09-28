Безпритульна. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n160851-bezprytulna-otrymala-100-grn-za-znaydeni-v-berdyansku-na-smitnyku-110-tysyach-foto.html

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Безпритульна в Бердянську знайшла на смітнику 110 тис. грн та повернула їх власнику. Натомість чоловік «віддячив» жінку винагородою в 100 грн.

На думку власника, для бездомної жінки це й так великі гроші. Про це розповіли на сторінці організації berdomni.ua в Instagram.

Повідомляється, що безпритульна жінка на ім’я Наталя знайшла велику суму грошей на смітнику та звернулася до куратора місцевого притулку для тварин, де сама час від часу допомагає доглядати за собаками. Після цього звернення був знайдений власник грошей — він випадково переплутав пакети та замість сміття викинув гроші. Після цього чоловік «віддячив» Наталію та оцінив її вчинок у 100 грн.

Він порахував, що для бездомної це й так великі гроші, і що їй вистачить. Думаєте бездомна засмутилася через таку несправедливість? Абсолютно ні. Наталя, посміхаючись, каже: «Моя совість чиста, це найголовніше для мене». А на питання, чому вона не забрала ці гроші собі та не почала нове життя, відповідає: «Ви правда думаєте, що можна почати нове життя з тим, що не твоє?, — розповіли в організації.



Крім цього було зазначено, що отриману винагороду в розмірі 100 грн Наталя віддала на допомогу бездомним тваринам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві людини. Як встановило слідство, вони живцем спалили безхатченка. Подільська окружна прокуратура столиці відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства людини з особливою жорстокістю. Затриманим двом чоловікам повідомлено про підозру.