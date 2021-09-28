Бездомная. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n160851-bezdomnaya-poluchila-100-grn-za-naydennye-v-berdyanske-na-pomoyke-110-tysyach-foto.html

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Бездомная в Бердянске нашла на помойке 110 тыс. грн и вернула их владельцу. В то же время мужчина «порадовал» женщину вознаграждением в 100 грн.

По мнению владельца, для бездомной женщины это и так большие деньги. Об этом рассказали на странице организации berdomni.ua в Instagram.

Сообщается, что бездомная женщина по имени Наталья нашла большую сумму денег на помойке и обратилась к куратору местного приюта для животных, где сама время от времени помогает ухаживать за собаками. После этого обращения был найден владелец денег — он случайно перепутал пакеты и вместо мусора выбросил деньги. После этого мужчина «отблагодарил» Наталью и оценил ее поступок в 100 грн.

Он посчитал, что для бездомной это и так большие деньги, и ей хватит. Думаете бездомная расстроилась из-за такой несправедливости? Абсолютно нет. Наталья, улыбаясь, говорит: «Моя совесть чиста, это самое главное для меня». А на вопрос, почему она не забрала эти деньги себе и не начала новую жизнь, отвечает: «Вы правда думаете, что можно начать новую жизнь с тем, что не твое?», — рассказали в организации.



Кроме этого, полученное вознаграждение в размере 100 грн Наталья отдала на помощь бездомным животным.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве человека. Как установило следствие, они живьем сожгли бездомного. Подольская окружная прокуратура столицы открыла уголовное производство по факту убийства человека с особой жестокостью. Задержанным двум мужчинам сообщено о подозрении.