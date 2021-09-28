Григоренко, а не Жуков – проспекту в Харькове вернули декоммунизованное название

https://racurs.ua/n160852-grigorenko-a-ne-jukov-prospektu-v-harkove-vernuli-dekommunizovannoe-nazvanie.html

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В Харькове незаконность переименования проспекта Григоренко на проспект Жукова подтвердил второй апелляционный административный суд.

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции. Об этом сообщает «Суспільне».

Таким образом проспект Жукова снова вернул название проспект Григоренко. В то же время существует другой судебный спор, в котором выиграл Харьковский городской совет.

Речь идет об иске к Харьковской областной государственной администрации, по которому суд признал незаконным решение председателя ОГА о декоммунизации проспекта. Решение суда первой инстанции еще не вступило в силу. Рассмотрение апелляции Харьковской ОГА суд назначил на 7 октября.

Как известно, в честь Григоренко проспект переименовали в пределах декоммунизации 17 мая 2016 года решением председателя Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковская областная организация ВО «Свобода» в третий раз обратилась в суд, чтобы обжаловать возвращение проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.