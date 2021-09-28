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Ракурс
У Китаї неповнолітнім геймерам обмежуватимуть доступ до ігор, фото: Alpha

Систему електронної аутентифікації для неповнолітніх геймерів запроваджує Китай

28 вер 2021, 16:12
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У Китаї запровадять загальнонаціональну систему електронної аутентифікації для неповнолітніх геймерів, яка обмежуватиме доступ до ігор та відповідних інтернет-трансляцій. В такий спосіб влада країни планує боротися з розвитком ігрової залежності у дітей.

Ця система згадується у програмі розвитку китайських дітей, розробленій на 2021−2030 роки. Відповідний документ опублікований на сайті Держради КНР.

Згідно з документом, провайдери онлайн-ігор, трансляцій і соціальні мережі будуть зобов’язані обмежити доступ для неповнолітніх, включаючи обмеження за часом користування.

Крім того, забороняється надавати послуги з реєстрації облікового запису для ведення онлайн-трансляцій людям, молодшим 16 років.

Також влада Китаю в контексті неповнолітніх має намір боротися з вульгарністю та мовою жорстокості в інтернеті.


В документі зазначається, що також каратимуть за використання інтернету для поширення недостовірної інформації та повідомлень, що піддають небезпеці фізичне і психічне здоров’я неповнолітніх.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Китаї заборонили дітям грати в онлайн-ігри понад годину на добу. Таке рішення влада країни мотивувала тим, що онлайн-розваги є руйнівними для молоді.

Джерело: Ракурс


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