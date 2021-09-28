Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 29 вересня переважатиме сонячна, з легкою хмарністю.

Дощів найближчої доби не обіцяють. На вулиці буде доволі комфортно — повітря прогріється до 16° тепла. Швидкість вітру прогнозують 2−10 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 17 вересня передбачає мінливу хмарність. Вночі температуру повітря прогнозують 7−9° тепла, а вдень повітря очікується 9−12° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погодні умови в Харкові завтра прогнозуються з легкою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 8−9° тепла, а вдень піднімуться до 10−11° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 2−9 м/с.

Погода в Одесі найближчої доби буде сонячною та з слабкою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−9° тепла, а вдень обіцяють 14−16° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−10 м/с.

Погода у Львові в середу буде з слабою хмарністю. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 11−13° тепла, а вдень обіцяють 14−16° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 вересня прогнозується неспокійна. Впродовж доби можлива помірна буря.

Нагадаємо, в ДСНС попередили, що похолодання в Україну прийде вночі 30 вересня та 1−3 жовтня й спостерігатиметься у більшості областей, окрім західних та узбережжя морів.