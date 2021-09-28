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Ракурс
Суд у смартфоні. Фото: Главком

Суд у смартфоні — українська Феміда презентувала додаток «єСуд» (ФОТО)

28 вер 2021, 16:25
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Суд у смартфоні презентували базі Державної судової адміністрації України. Бюджет додатку «єСуд» склав 360 тис. грн.

Ці витрати взяло на себе представництво програми розвитку ООН в Україні. Літера «є" у назві означає не «електронний», а «існує". Про це розповів заступник голови судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

Додаток доступний для операційних систем IOS і Android. Для початку роботи потрібно зареєструватися в основній версії на комп’ютері.

Це ІТ-рішення спрощує доступ до правосуддя як мешканцям віддалених населених пунктів та ОРДЛО, так і всім іншим громадянам України.


Застосунок «єСуд» дозволяє:

  • отримувати пуш-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником;
  • переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету;
  • переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив у своєму кабінеті;
  • переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача;
  • анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.

Джерело: Ракурс


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