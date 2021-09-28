Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Суд у смартфоні. Фото: Главком
Суд у смартфоні — українська Феміда презентувала додаток «єСуд» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n160856-sud-u-smartfoni-ukrayinska-femida-prezentuvala-dodatok-iesud-foto.htmlРакурс
Суд у смартфоні презентували базі Державної судової адміністрації України. Бюджет додатку «єСуд» склав 360 тис. грн.
Ці витрати взяло на себе представництво програми розвитку ООН в Україні. Літера «є" у назві означає не «електронний», а «існує". Про це розповів заступник голови судової адміністрації Сергій Чорнуцький.
Додаток доступний для операційних систем IOS і Android. Для початку роботи потрібно зареєструватися в основній версії на комп’ютері.
Це ІТ-рішення спрощує доступ до правосуддя як мешканцям віддалених населених пунктів та ОРДЛО, так і всім іншим громадянам України.
Застосунок «єСуд» дозволяє:
- отримувати пуш-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником;
- переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету;
- переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив у своєму кабінеті;
- переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача;
- анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.
.
Чим зміцнити імунітет, або Чи існують імуномодулятори і навіщо вони потрібні — імунолог
COVID-19 без ускладнень, або Чи спрацюють суперліки із США в Україні
Як вітрянка: погані і гарні новини про Дельта-епідемію
Справа про домашнє насильство: ближче ста метрів до власного будинку не підходити!
Загрузка...