Суд у смартфоні. Фото: Главком

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Суд у смартфоні презентували базі Державної судової адміністрації України. Бюджет додатку «єСуд» склав 360 тис. грн.

Ці витрати взяло на себе представництво програми розвитку ООН в Україні. Літера «є" у назві означає не «електронний», а «існує". Про це розповів заступник голови судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

Додаток доступний для операційних систем IOS і Android. Для початку роботи потрібно зареєструватися в основній версії на комп’ютері.

Це ІТ-рішення спрощує доступ до правосуддя як мешканцям віддалених населених пунктів та ОРДЛО, так і всім іншим громадянам України.

Застосунок «єСуд» дозволяє: