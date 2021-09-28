В авто Toyota начали использовать растительный биопластик. Фото:

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Ракурс

Toyota, автомобилестроительная компания из Японии, начала использовать растительный биопластик в производстве машин.

Биополимерный поликарбонат Durabio, разработанный компанией Mitsubishi Chemical, начали использовать в качестве заменителя стекла. Особенность этого материала заключается в том, что при его изготовлении используют изорсобид — органический продукт. Об этом сообщается на сайте «Тойота».

Первым автомобилем в линейке Toyota, где используют растительный биопластик, стал водородный Mirai. Сначала из этого материала будут разрабатывать одну деталь — панель управления климат-контролем для пассажиров второго ряда. Автопроизводитель отмечает, что по прочности и устойчивости к царапинам он не уступает обычному пластику.

Разработчики заявляют, что Durabio не является биоразлагаемым и относится к полимерам растительного происхождения — его производят из глюкозы, которую сначала превращают в сорбидол, а затем в изосорбид. Компания-производитель периодически вносит изменения в состав материала, чтобы улучшить его характеристики. Отмечается, что уже сейчас этот растительный биопластик более устойчив к механическим воздействиям и ультрафиолету, чем обычные полимеры, содержащие вредный для здоровья бисфенол А.

Напомним, студенты технологического университета Эйндховена в Нидерландах разработали спортивный автомобиль из переработанных отходов. Таким образом изобретатели показали возможность повторного использования отходов, поскольку ежегодно человечество производит более 2 млрд т мусора.