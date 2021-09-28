НАБУ пришло с обыском в Харькове к помощнику нардепа-«слуги» — что известноhttps://racurs.ua/n160859-nabu-prishlo-s-obyskom-v-harkove-k-pomoschniku-nardepa-slugi-chto-izvestno.htmlРакурс
В Харькове Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня, 28 сентября, проводят обыски в компании «Автоентерпрайз», которой руководит помощник народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Куницкого Дмитрий Никонов.
Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на информированные источники.
Также о проведении обысков «в одной из харьковских компаний» сообщает пресс-служба НАБУ, не уточняя деталей относительно фигурантов производства.
Отмечается, что обыски проходят в рамках производства о возможной взятке и уклонении от уплаты налогов.
Соответствующее дело квалифицирована по четырем статьям Уголовного кодекса:
- получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 4 ст. 368);
- уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212);
- легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209);
- незаконное обогащение (ст. 368−5).
Следственные действия продолжаются. В настоящее время это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия, — отмечают в НАБУ.
Источник: «Суспільне», прес-служба НАБУ