Во время обысков, фото: НАБУ

https://racurs.ua/n160859-nabu-prishlo-s-obyskom-v-harkove-k-pomoschniku-nardepa-slugi-chto-izvestno.html

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В Харькове Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня, 28 сентября, проводят обыски в компании «Автоентерпрайз», которой руководит помощник народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Куницкого Дмитрий Никонов.

Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на информированные источники.

Также о проведении обысков «в одной из харьковских компаний» сообщает пресс-служба НАБУ, не уточняя деталей относительно фигурантов производства.

Отмечается, что обыски проходят в рамках производства о возможной взятке и уклонении от уплаты налогов.

Соответствующее дело квалифицирована по четырем статьям Уголовного кодекса:

получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 4 ст. 368);

уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212);

легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209);

незаконное обогащение (ст. 368−5).

Следственные действия продолжаются. В настоящее время это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия, — отмечают в НАБУ.

Источник: «Суспільне», прес-служба НАБУ