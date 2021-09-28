Алексей Навальный. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n160860-prigovor-navalnomu-putinu-pokazalsya-malenkim-emu-shut-novoe-delo.html

Ракурс

Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, подозревается в создании экстремистского сообщества.

Его обвиняют в попытке подрыва основ конституционного строя в России. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Следователи РФ считают, что Навальный использовал соцсети для пропаганды собственных экстремистских взглядов и дискредитировал органы государственной власти и их политику, дестабилизировал обстановку в регионах и способствовал созданию протестного настроения у населения. Навальный якобы способствовал формированию общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, занимался организацией и проведением протестных акций, которые перерастают в массовые беспорядки.

Навального обвиняют в том, что с 2014 по 2021 годы он и его соратники систематически проводили на территориях Российской Федерации несогласованные публичные мероприятия, во время которых звучали призывы к экстремистской и террористической деятельности.

Как известно, российский оппозиционер уже осужден и находится в исправительной колонии во Владимирской области. Там он отбывает наказание в уголовном деле о мошенничестве. Срок его наказания в этом деле закончится осенью 2023 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России против оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится за решеткой, открыли еще одно уголовное производство. Его обвиняют в создании организации, «посягающей на личность и права граждан». За такое правонарушение, согласно российскому законодательству, ему грозит наказание в виде до трех лет лишения свободы.