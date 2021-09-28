Стала відома дата початку COVID-вакцинації дітей з 12 років в Україні. Фото: chydo-deti.ru

https://racurs.ua/ua/n160862-stala-vidoma-data-pochatku-covid-vakcynaciyi-ditey-z-12-rokiv-v-ukrayini.html

Ракурс

Щеплювати дітей з 12 років від коронавірусу рекомендували в Україні.

У понеділок, 27 вересня, відбулося засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Всі члени одноголосно проголосували рекомендувати щеплювати від коронавірусної хвороби COVID-19 дітей від 12 років. Про це заявив лікар-інфекціоніст і голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Ми наголошуємо як НТІ на важливості перед ковід-щепленням вакцинацією дітей від всіх хвороб з календаря щеплень. Відповідне засідання штабу МОЗ відбудеться у найближчу п’ятницю. Наразі це тільки рекомендація експертної групи. Триває процес затвердження цього рішення, — зазначив інфекціоніст.

За його словами, в Україні зараз є лише одна вакцина, яка дозволена для вакцинації дітей від 12 років — Pfizer. Влада Китаю дозволила використовувати для вакцинації дітей CoronaVac, але ці зміни не внесені в інструкцію в Україні. Цей препарат також можу використовувати для щеплення дітей, якщо будуть відповідні дозволи. Вакцина Modernaтакож дозволена для вакцинації дітей, але українська влада отримала цю вакцину за програмою гуманітарної допомоги і у ній поки відсутні відповідні зміни.

Також Лапій прогнозує, що у майбутньому в Україні дозволять вакцинацію дітей з 5 років.

Нагадаємо, вакцину Pfizer і BioNTech протестували на дітях від п’яти до 11 років. До кінця 2021 року Pfizer і BioNTech завершать випробування свого препарату на дітях молодшого віку й немовлятах від шести місяців.