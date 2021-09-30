Спочатку щепимо половину дорослих - Ляшко про початок вакцинації підлітків

https://racurs.ua/ua/n160981-spochatku-schepymo-polovynu-doroslyh-lyashko-pro-pochatok-vakcynaciyi-pidlitkiv.html

Ракурс

Вакцинація підлітків з 12 років в Україні можлива тільки після того, як щеплення проти коронавірусу зроблять 50−70% дорослого населення.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі «Еспресо» повідомив, що сьогодні найбільше хворіють дорослі і найбільше летальних випадків серед людей старше 60 років.

Тому поки ми не вакцинуємо як мінімум 50−70% дорослого населення, на масову вакцинацію підлітків переходити передчасно, — розповів Ляшко.

Наразі пріоритетом вакцинації проти коронавірусу залишаються дорослі.

«Ракурс» розповідав, що 27 вересня відбулося засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Всі члени одноголосно проголосували рекомендувати щеплювати від коронавірусної хвороби COVID-19 дітей від 12 років. Про це заявив лікар-інфекціоніст і голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Наразі це тільки рекомендація експертної групи. Триває процес затвердження цього рішення, зазначив інфекціоніст.

В Україні зараз є лише одна вакцина, яка дозволена для вакцинації дітей від 12 років — Pfizer. Влада Китаю дозволила використовувати для вакцинації дітей CoronaVac, але ці зміни не внесені в інструкцію в Україні.

Лапій прогнозує, що у майбутньому в Україні дозволять вакцинацію дітей з п’яти років.