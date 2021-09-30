Названа умова для скасування карантину

Скасування карантину. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n160980-nazvana-umova-dlya-skasuvannya-karantynu.html

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Карантин в Україні скасують лише за однієї умови. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що всі карантинні обмеження можуть зняти після того, як буде вакциновано 70% дорослого населення.

У такий спосіб Україна може повторити позитивний приклад Великої Британії та Данії. Про це він розповів під час брифінгу.

При цьому Ляшко наголосив, що перш за все Україна вакцинуватиме доросле населення, а на масову вакцинацію підлітків переходити передчасно, хоча виробники деяких вакцин дозволили використовувати їх для дітей від 12 років.

Міністр також сказав, що зараз передумов для запровадження локдауну немає, бо станом на 30 вересня всі регіони України відповідають жовтому рівню епіднебезпеки, тож заклади можуть працювати, якщо їхній персонал хоча б на 80% щеплений хоча б першою дозою вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, яких заходів можуть вжити роботодавці для зведення до мінімуму ризику підхопити коронавірус на робочому місці.