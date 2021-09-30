В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: UNECE

https://racurs.ua/ua/n160975-yak-vberegtysya-vid-koronavirusu-na-roboti-rozpovily-u-moz.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, яких заходів можуть вжити роботодавці для зведення до мінімуму ризику підхопити коронавірус на робочому місці. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Кузіна в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Кузіна, для зменшення ризику інфікування працівників роботодавці можуть:

перевести співробітників, за можливості, на дистанційний формат роботи або гнучкий робочий час;

організувати безпечне робоче місце — забезпечити фізичну дистанцію між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекцію приміщень;

записати організований колектив зі щонайменше 50 осіб на вакцинацію від COVID-19 (для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади);

забезпечити можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на COVID-19;

розширити використання електронного документообігу, що дозволить зменшити кількість контактів між працівниками;

поширювати серед працівників достовірні та актуальні джерела інформації про COVID-19 та вакцинацію, такі як офіційний портал про вакцинацію в Україні vaccination. covid19.gov.ua та сайт МОЗ moz.gov.ua.

Крім того, зазначає Кузін, можна організувати надання психологічної допомоги та підтримки для працівників.

Страх захворіти, інфікувати близьких або ж наслідки перенесення коронавірусної хвороби — все це може впливати на стан співробітників та якість роботи, — зазначив він.

Водночас Кузін наголошує, що єдиним шляхом здолати пандемію COVID-19 та уникнути складного перебігу хвороби залишається вакцинація.