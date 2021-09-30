Телеканал «Наш» отримав нові санкції через мову ворожнечі. Фото: brotv.net/tv/nash

https://racurs.ua/ua/n160973-telekanal-nash-otrymav-novi-sankciyi-cherez-movu-vorojnechi.html

Ракурс

Телеканал «Наш» знову перевірила Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. З’ясувалося, що канал не сплатив два штрафи на понад 228 тис. грн, які він отримав за мову ворожнечі в ефірі.

Також «Наш» не тільки не усунув порушень законодавства, й припустився нових. Про це повідомляють на сайті Нацради.

Раніше регулятор вже звертався до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу. В ефірі періодично поширюється мова ворожнечі та ненависті. Зокрема, такі порушення зафіксовані в програмі «Важливе» (з повторами передачі 22, 23, 25, 26, 27 і 28 червня 2021 року).

Тема обговорення стосувалася 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Гостем передачі був народний депутат Євген Мураєв.

Висловлювання нардепа не відображають об'єктивну ситуацію і свідчать про наміри сформувати стереотипний образ країн Європейського Союзу та народів, які до нього входять, як «історичного ворога».

Ведучі програми жодним чином не відреагували в прямому ефірі на слова гостя про факт існування одного з найважчих кримінальних злочинів — геноциду. Під час повторних трансляцій достовірність висловленої інформації не перевірялася.

Нагадаємо, телеканал «Дом» отримав попередження від Національної ради з телебачення та радіомовлення через демонстрування карти, на якій Крим був позначений нібито територією Росії.