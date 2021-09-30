“Укрзалізниця” відновлює сполучення з Польщею — деталі

https://racurs.ua/ua/n160974-ukrzaliznycya-vidnovluie-spoluchennya-z-polscheu-detali.html

Ракурс

«Укрзалізниця» з 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею. У четвер прес-служба національного перевізника повідомила, що квитки на поїзд Київ — Перемишль будуть доступні у п’ятницю, 1 жовтня.

«Укрзалізниця» 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею, — йдеться у повідомленні.

Квитки можна буде придбати:

на сайті компанії,

в офіційному чат-боті,

у касах вокзалів.



Поїзд «Інтерсіті+" курсуватиме складом із вагонів виробництва Hyundai Rotem.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відновила міжнародне залізничне сполучення з Молдовою, Австрією, Словаччиною та Угорщиною.