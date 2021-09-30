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“Укрзалізниця” відновлює сполучення з Польщею — деталі

«Укрзалізниця» відновлює сполучення з Польщею — деталі

30 вер 2021, 16:01
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«Укрзалізниця» з 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею. У четвер прес-служба національного перевізника повідомила, що квитки на поїзд Київ — Перемишль будуть доступні у п’ятницю, 1 жовтня.

«Укрзалізниця» 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею, — йдеться у повідомленні.

Квитки можна буде придбати:

  • на сайті компанії,

  • в офіційному чат-боті,

  • у касах вокзалів.


Поїзд «Інтерсіті+" курсуватиме складом із вагонів виробництва Hyundai Rotem.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відновила міжнародне залізничне сполучення з Молдовою, Австрією, Словаччиною та Угорщиною.

Джерело: Ракурс


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