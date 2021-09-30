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“Укрзалізниця” відновлює сполучення з Польщею — деталі
«Укрзалізниця» відновлює сполучення з Польщею — деталіhttps://racurs.ua/ua/n160974-ukrzaliznycya-vidnovluie-spoluchennya-z-polscheu-detali.htmlРакурс
«Укрзалізниця» з 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею. У четвер прес-служба національного перевізника повідомила, що квитки на поїзд Київ — Перемишль будуть доступні у п’ятницю, 1 жовтня.
«Укрзалізниця» 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею, — йдеться у повідомленні.
Квитки можна буде придбати:
на сайті компанії,
в офіційному чат-боті,
у касах вокзалів.
Поїзд «Інтерсіті+" курсуватиме складом із вагонів виробництва Hyundai Rotem.
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відновила міжнародне залізничне сполучення з Молдовою, Австрією, Словаччиною та Угорщиною.
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