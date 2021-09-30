COVID-сертифікати для щеплених різними вакцинами додали в «Дію»

COVID-сертификат. Фото: Дія

https://racurs.ua/ua/n160972-covid-sertyfikaty-dlya-scheplenyh-riznymy-vakcynamy-dodaly-v-diu.html

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COVID-сертифікат для щеплених двома різними вакцинами тепер можна отримати в додатку і на порталі «Дія».

Щоб сформувати COVID-сертифікат в мобільному додатку «Дія» натисніть «Послуги», виберіть пункт «COVID-сертифікати» і «Отримати сертифікат». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сертифікат сформується, якщо у вас перша доза, однією з таких вакцин: AstraZeneca, CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. А друга — Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech, — уточнив міністр.

Федоров нагадав, що зараз доступні три види COVID-сертифікатів:

«Жовтий» внутрішній — генерується після щеплення першою дозою вакцини. Він діє 120 днів і доступний в додатку «Дія» на iOS. Очікується, що «жовтий» сертифікат незабаром з’явиться і на Android;

«Зелений» внутрішній — генерується після повного курсу вакцинації. Він діє 365 днів;

Міжнародний — генерується після повного курсу вакцинації на 365 днів.

Зазначається, що у кожної країни є свої терміни дії сертифікатів, тому Мінцифра радить заздалегідь перевіряти цю інформацію перед подорожжю на сайті Міністерства закордонних справ. На порталі «Дія» за допомогою електронного підпису можна сформувати сертифікат — він збережеться в форматі PDF. Його можна видрукувати або демонструвати QR-код з екрана.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна поліція перевірятиме українські COVID-сертифікати за QR-кодом.