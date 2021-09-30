COVID-сертификаты для привитых разными вакцинами добавили в «Дію»

COVID-сертификат. Фото: Дия

https://racurs.ua/n160972-covid-sertifikaty-dlya-privityh-raznymi-vakcinami-dobavili-v-diu.html

Ракурс

COVID-сертификат для привитых двумя разными вакцинами теперь можно получить в приложения и на портале «Дія».

Чтобы сформировать COVID-сертификат в мобильном приложении «Дія» нажмите «Услуги», выберите пункт «COVID-сертификаты» и «Получить сертификат». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сертификат сформируется, если у вас первая доза, одной из таких вакцин: AstraZeneca, CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. А вторая — Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech, — уточнил министр.

Федоров напомнил, что на данный момент доступны три вида COVID-сертификатов:

«Желтый» внутренний — генерируется после прививки первой дозой вакцины. Он действует 120 дней и доступен в приложении «Дія» на iOS. Ожидается, что «желтый» сертификат вскоре появится и на Android;

«Зеленый» внутренний — генерируется после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней;

Международный — генерируется после полного курса вакцинации на 365 дней.

Отмечается, что у каждой страны есть свои сроки действия сертификатов, поэтому Минцифра советует заранее проверять эту информацию перед путешествием на сайте Министерства иностранных дел. На портале «Дія» с помощью электронной подписи можно сформировать сертификат — он сохранится в формате PDF. Его можно распечатать или демонстрировать QR-код с экрана.

Напомним, ранее мы сообщали, что национальная полиция будет проверять украинские COVID-сертификаты по QR-коду.