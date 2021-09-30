Часть «слуг» возмущена волюнтаризмом Арахамии

Давид Арахамия, фото: «Укринформ»

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Ракурс

В «Слуге народа», фракции монобольшинства Верховной Рады, появилась часть союзников спикера парламента Дмитрия Разумкова, которые возмущены действиями руководителя фракции Давида Арахамии.

Дело в том, что Арахамия подал на бланке фракции «Слуга народа» к руководству парламента просьбу о подписных листах для отставки Разумкова, хотя фракция по этому вопросу еще не собиралась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

Арахамия ответил, что письмо на бланке было направлено ошибочно и он повторно подаст такой запрос на личном бланке депутата с тем, чтобы обсудить вопрос Разумкова и принять решение на стратегической сессии «Слуг народа» в Трускавце на выходных, — отметил Лещенко.

По информации источников экс-нардепа, Разумков может попытаться использовать ситуацию с письмом Арахамии для того, что не выдавать подписные листы.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сегодня, 30 сентября, уточнила, что письмо об отзыве главы Верховной Рады было направлено главой депутатской фракции «Слуга народа» именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата.

Напомним, Разумков уже пообещал, что не будет медлить с процессом, и сегодня его коллеги получат листы для сбора подписей.