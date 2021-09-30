Магнитная буря и заморозки – погода в Украине 1 октября. Фото: ФБ

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Ракурс

Погода в Украине 1 октября, в пятницу, будет солнечной, но холодной. Ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.

Завтра в стране будет без осадков, только на Волыни, Львовщине и Закарпатье местами пройдут дожди. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве прогнозируется солнечная и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2−3°, днем ​​поднимутся до 12−14°.

Погода во Львове будет пасмурной и с небольшим дождем. Температура ночью составит 7−9°, днем ​​- 11−13°.

Погода в Харькове ожидается без осадков и со слабой облачностью. Ночью температура воздуха будет 3−4°, днем ​​поднимется до 14° тепла.

Погода в Одессе прогнозируется солнечная и без дождей. Столбики термометров ночью покажут 5−7°, днем ​​поднимутся до 13−14°.

Геомагнитная обстановка 1 октября будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.

Источник: Gismeteo