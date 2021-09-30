Магнитная буря и заморозки — погода в Украине 1 октября (КАРТА)https://racurs.ua/n160970-magnitnaya-burya-i-zamorozki-pogoda-v-ukraine-1-oktyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 1 октября, в пятницу, будет солнечной, но холодной. Ночью в большинстве регионов ожидаются заморозки.
Завтра в стране будет без осадков, только на Волыни, Львовщине и Закарпатье местами пройдут дожди. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве прогнозируется солнечная и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2−3°, днем поднимутся до 12−14°.
Погода во Львове будет пасмурной и с небольшим дождем. Температура ночью составит 7−9°, днем - 11−13°.
Погода в Харькове ожидается без осадков и со слабой облачностью. Ночью температура воздуха будет 3−4°, днем поднимется до 14° тепла.
Погода в Одессе прогнозируется солнечная и без дождей. Столбики термометров ночью покажут 5−7°, днем поднимутся до 13−14°.
Геомагнитная обстановка 1 октября будет неспокойной, ожидается слабая магнитная буря.
Источник: Gismeteo