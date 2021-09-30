Магнітна буря та заморозки – погода в Україні 1 жовтня. Фото: ФБ

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Погода в Україні 1 жовтня, в п’ятницю, буде сонячною, але холодною. Вночі у більшості регіонів очікуються заморозки.

Завтра в країні буде без опадів, лише на Волині, Львівщині та Закарпатті місцями пройдуть дощі. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві прогнозується сонячна та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−3°, вдень піднімуться до 12−14°.

Погода у Львові буде похмурою та з невеликим дощем. Температура вночі складе 7−9°, вдень — 11−13°.

Погода в Харкові очікується без опадів та зі слабкою хмарністю. Вночі температура повітря буде 3−4°, вдень підніметься до 14° тепла.

Погода в Одесі прогнозується сонячна та без дощів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7°, вдень піднімуться до 13−14°.

Геомагнітна обстановка 1 жовтня буде неспокійною, очікується слабка магнітна буря.

Джерело: Gismeteo