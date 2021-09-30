Таємничі сліди ведмедя виявили на Волині. Фото: uagit.tv

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У Волинській області мисливці та лісівники знайшли сліди, які нагадують ведмежі. Вперше сліди хижака помітили наприкінці серпня поблизу села Згорани Ковельського району.

За територією постійно ведуть спостереження єгері, однак ведмедів вони там не бачили. Про це розповіла речниця лісомисливського господарства області Світлана Думська, пише «Суспільне».

У Любомльському товаристві мисливців та рибалок повідомили, що через дощову погоду напрямок руху звіра розгледіти важко.

В тій окрузі періодично зустрічаємо чіткі відбитки лап ведмедя. Приблизно раз в тиждень з’являються нові сліди, — розповіли мисливці.

Однак вони припускають, що сліди ведмедів можуть бути штучними. Мовляв, браконьєри таким чином відлякують єгерів від цих територій. Походження слідів можна буде остаточно з’ясувати після випадіння снігу.

Нагадаємо, в березні на Волині червонокнижні зубри потрапили на одну із камер спостереження у Звірівському лісництві.

Джерело: «Суспільне»