Таинственные следы медведя обнаружили на Волыни. Фото: uagit.tv

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В Волынской области охотники и лесники нашли следы, которые напоминают медвежьи. Впервые следы хищника заметили в конце августа вблизи села Згораны Ковельского района.

На территории постоянно ведут наблюдение егеря, однако медведей они там не видели. Об этом рассказала пресс-секретарь лесоохотничьего хозяйства области Светлана Думская, пишет «Суспільне».

В Любомльском сообществе охотников и рыболовов сообщили, что из-за дождливой погоды направление движения зверя разглядеть трудно.

В той округе периодически встречаем четкие следы лап медведя. Примерно раз в неделю появляются новые следы, — рассказали охотники.

Однако они предполагают, что следы медведей могут быть искусственными. Мол, браконьеры таким образом отпугивают егерей от этих территорий. Происхождение следов можно будет окончательно выяснить после выпадения снега.

Напомним, в марте в Волынской области краснокнижные зубры попали на одну из камер наблюдения в Звиривском лесничестве.

Источник: «Суспільне»