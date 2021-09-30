Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Таинственные следы медведя обнаружили на Волыни. Фото: uagit.tv

Таинственные следы медведя обнаружили на Волыни — что говорят охотники

30 сен 2021, 14:58
999

В Волынской области охотники и лесники нашли следы, которые напоминают медвежьи. Впервые следы хищника заметили в конце августа вблизи села Згораны Ковельского района.

На территории постоянно ведут наблюдение егеря, однако медведей они там не видели. Об этом рассказала пресс-секретарь лесоохотничьего хозяйства области Светлана Думская, пишет «Суспільне».

В Любомльском сообществе охотников и рыболовов сообщили, что из-за дождливой погоды направление движения зверя разглядеть трудно.

В той округе периодически встречаем четкие следы лап медведя. Примерно раз в неделю появляются новые следы, — рассказали охотники.

Однако они предполагают, что следы медведей могут быть искусственными. Мол, браконьеры таким образом отпугивают егерей от этих территорий. Происхождение следов можно будет окончательно выяснить после выпадения снега.


Напомним, в марте в Волынской области краснокнижные зубры попали на одну из камер наблюдения в Звиривском лесничестве.

Источник: «Суспільне»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров