Зеленский обещал стране только один срок — Разумковhttps://racurs.ua/n160967-zelenskiy-obeschal-strane-tolko-odin-srok-razumkov.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, считает, что избрание президента на один срок — это правильно, и именно с такой целью Владимир Зеленский шел на выборы.
По его словам, начиная с третьего года у власти, большинство президентов превращаются из государственников в политиков, которым нужно сохранить рейтинги. Об этом он рассказал в интервью для «Украинской правды».
Любое обдумывание идеи о будущем, оно отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком, — заявил Разумков.
Он отметил, что начиная с третьего года у власти президент пытается приумножить достижения, «продать» людям себя, чтобы его избрали снова. Поэтому получается, что у государства есть не пять лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а три.
Напомним, ранее мы сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о переносе парламентских выборов. По его словам, невозможно провести сначала президентские выборы, а затем — парламентские, так как это против Конституции.
Источник: Украинская правда