Разумков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n160967-zelenskiy-obeschal-strane-tolko-odin-srok-razumkov.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, считает, что избрание президента на один срок — это правильно, и именно с такой целью Владимир Зеленский шел на выборы.

По его словам, начиная с третьего года у власти, большинство президентов превращаются из государственников в политиков, которым нужно сохранить рейтинги. Об этом он рассказал в интервью для «Украинской правды».

Любое обдумывание идеи о будущем, оно отображается в негативном плане на эффективности деятельности государственного деятеля. Ты перестаешь быть государственником, если ты до этого им был, и становишься политиком, — заявил Разумков.

Он отметил, что начиная с третьего года у власти президент пытается приумножить достижения, «продать» людям себя, чтобы его избрали снова. Поэтому получается, что у государства есть не пять лет для выполнения тех задач, которые были поставлены, а три.

Напомним, ранее мы сообщали, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о переносе парламентских выборов. По его словам, невозможно провести сначала президентские выборы, а затем — парламентские, так как это против Конституции.

Источник: Украинская правда