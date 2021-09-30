Николя Саркози, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n160966-eks-prezidenta-francii-prigovorili-k-zaklucheniu-za-mahinacii-vo-vremya-vyborov.html

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Николя Саркози, бывшего президента Франции, приговорили к году лишения свободы.

Срок ему позволили отбывать дома, однако все это время будет обязан носить электронный браслет. Об этом сообщает BFM.TV.

Приговор Саркози более строгий, чем требовало обвинение. Сторона обвинения просила для него шесть месяцев реального лишения свободы и шесть месяцев условного, а также штраф в размере 3 тыс. 750 евро. Защита экс-президента, со своей стороны, просила его оправдать.

Саркози уже заявил, что планирует обжаловать этот приговор.

К лишению свободы Саркози осудили по так называемому делу Bygmalion.

Bygmalion — пиар-агентство, которое обслуживало участие Саркози в президентских выборах во Франции 2012 года, в которых он участвовал от партии «Союз за народное движение» (UMP).

Чтобы скрыть перерасход средств, агентство выставило предвыборному штабу партии фальшивые счета на оплату услуг, которые не были предоставлены. По делу Bygmalion Саркози задержали в марте 2018 года.

Источник: BFM. TV