Ніколя Саркозі, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n160966-eks-prezydenta-franciyi-zasudyly-do-uv-yaznennya-cherez-mahinaciyi-pid-chas-vyboriv.html

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Ніколя Саркозі, колишнього президента Франції, засудили до року позбавлення волі.

Термін йому дозволили відбувати вдома, проте весь цей час буде зобов’язаний носити електронний браслет. Про це повідомляє BFM.TV.

Вирок Саркозі суворіший, ніж вимагало звинувачення. Сторона звинувачення просила для нього шість місяців реального позбавлення волі та шість місяців умовного, а також штраф на суму 3 тис. 750 євро. Захист екс-президента, зі свого боку, просив його виправдати.

Саркозі вже заявив, що планує оскаржити цей вирок.

До ув’язнення Саркозі засудили у так званій справі Bygmalion.

Bygmalion — піар-агентство, яке обслуговувало участь Саркозі у президентські виборах у Франції 2012 року, в котрих він брав участь від партії «Союз за народний рух» (UMP).

Щоб приховати перевитрата коштів, агентство виставило передвиборному штабу партії фальшиві рахунки на оплату послуг, які не були надані. По справі Bygmalion Саркозі затримали у березні 2018 року.

Джерело: BFM. TV