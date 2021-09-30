Разумков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n160967-zelenskyy-obicyav-krayini-tilky-odyn-termin-razumkov.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, вважає, що обрання президента на один термін — це правильно, і саме з такою метою Володимир Зеленський йшов на вибори.

За його словами, починаючи з третього року при владі, більшість президентів перетворюється з державників на політиків, яким потрібно зберегти рейтинги. Про це він розповів в інтерв’ю для «Української правди».

Будь-яке обдумування ідеї про наступне, воно відображається в негативному плані на ефективності діяльності державного діяча. Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком, — заявив Разумков.

Він наголосив, що починаючи з третього року при владі президент намагається примножити, «продати» людям себе, щоби його обрали знову. Тому виходить, що в держави є не п’ять років для виконання тих завдань, які були поставлені, а три.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію щодо перенесення парламентських виборів. За його словами, неможливо провести спочатку президентські вибори, а згодом — парламентські, оскільки це проти Конституції.

Джерело: Українська правда