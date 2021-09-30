Частина «слуг» обурена волюнтаризмом Арахамії

Давид Арахамія, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

У «Слузі народу», фракції монобільшості Верховної Ради, з’явилася частина союзників спікера парламенту Дмитра Разумкова, котрі обурені діями очільника фракції Давида Арахамії.

Річ у тім, що Арахамія подав на бланку фракції «Слуга народу» до керівництва парламенту прохання про підписні листи для відставки Разумкова, хоча фракція з приводу цього питання ще не збиралася. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко.

Арахамія відповів, що лист на бланку було направлено помилково і він повторно подасть такий запит на особистому бланку депутата з тим, щоб обговорити питання Разумкова і прийняти рішення на стратегічній сесії «Слуг народу» в Трускавці на вихідних, — зазначив Лещенко.

За інформацією джерел екс-нардепа, Разумков може спробувати використати ситуацію з листом Арахамії для того, що не видавати підписні листи.

Прес-секретар Разумкова Ольга Туній сьогодні, 30 вересня, уточнила, що лист про відкликання голови Верховної Ради був направлений головою депутатської фракції «Слуга народу» саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата.

Нагадаємо, Разумков вже пообіцяв, що не зволікатиме з процесом, і сьогодні його колеги отримають листи для збору підписів.