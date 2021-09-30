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«Укрзализныця» возобновляет сообщение с Польшей - детали
«Укрзализныця» возобновляет сообщение с Польшей — деталиhttps://racurs.ua/n160974-ukrzaliznycya-vozobnovlyaet-soobschenie-s-polshey-detali.htmlРакурс
«Укрзализныця» с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей. В четверг пресс-служба национального перевозчика сообщила, что билеты на поезд Киев — Перемышль будут доступны в пятницу, 1 октября.
«Укрзализныця» 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей, — говорится в сообщении.
Билеты можно будет приобрести:
на сайте компании,
в официальном чат-боте,
в кассах вокзалов.
Поезд «Интерсити+" будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.
Напомним, ранее «Укрзализныця» возобновила международное железнодорожное сообщение с Молдовой, Австрией, Словакией и Венгрией.
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