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Ракурс
«Укрзализныця» возобновляет сообщение с Польшей - детали

«Укрзализныця» возобновляет сообщение с Польшей — детали

30 сен 2021, 16:01
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«Укрзализныця» с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей. В четверг пресс-служба национального перевозчика сообщила, что билеты на поезд Киев — Перемышль будут доступны в пятницу, 1 октября.

«Укрзализныця» 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей, — говорится в сообщении.

Билеты можно будет приобрести:

  • на сайте компании,

  • в официальном чат-боте,

  • в кассах вокзалов.


Поезд «Интерсити+" будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.

Напомним, ранее «Укрзализныця» возобновила международное железнодорожное сообщение с Молдовой, Австрией, Словакией и Венгрией.

Источник: Ракурс


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