«Укрзализныця» возобновляет сообщение с Польшей - детали

https://racurs.ua/n160974-ukrzaliznycya-vozobnovlyaet-soobschenie-s-polshey-detali.html

Ракурс

«Укрзализныця» с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей. В четверг пресс-служба национального перевозчика сообщила, что билеты на поезд Киев — Перемышль будут доступны в пятницу, 1 октября.

«Укрзализныця» 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей, — говорится в сообщении.

Билеты можно будет приобрести:

на сайте компании,

в официальном чат-боте,

в кассах вокзалов.



Поезд «Интерсити+" будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem.

Напомним, ранее «Укрзализныця» возобновила международное железнодорожное сообщение с Молдовой, Австрией, Словакией и Венгрией.