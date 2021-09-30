Телеканал «Наш» получил новые санкции из-за языка вражды. Фото: brotv.net/tv/nash

https://racurs.ua/n160973-telekanal-nash-poluchil-novye-sankcii-iz-za-yazyka-vrajdy.html

Ракурс

Телеканал «Наш» снова проверил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Выяснилось, что канал не оплатил два штрафа на более 228 тыс. грн, которые он получил за язык вражды в эфире.

Также «Наш» не только не устранил нарушения законодательства, но и допустил новые. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Ранее регулятор уже обращался в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала. В эфире периодически распространяется язык вражды и ненависти. В частности, такие нарушения зафиксированы в программе «Важное» (с повторами передачи 22, 23, 25, 26, 27 и 28 июня 2021 года).

Тема обсуждения касалась 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Гостем передачи был народный депутат Евгений Мураев.

Высказывания нардепа не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях сформировать стереотипный образ стран Европейского Союза и народов, входящих в него, как «исторического врага».

Ведущие программы никак не отреагировали в прямом эфире на слова гостя о факте существования одного из самых тяжелых уголовных преступлений — геноцида. Во время повторных трансляций достоверность высказанной информации не проверялась.

Напомним, телеканал «Дом» получил предупреждение от Национального совета по телевидению и радиовещанию из-за демонстрации карты, на которой Крым был обозначен якобы территорией России.