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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: UNECE

Как уберечься от коронавируса на работе, рассказали в Минздраве

30 сен 2021, 16:14
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, какие меры могут принять работодатели для сведения к минимуму риска подхватить коронавирус на рабочем месте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Кузина в социальной сети Фейсбук.

По словам Кузина, для уменьшения риска инфицирования работников работодатели могут:

  • перевести сотрудников, по возможности, на дистанционный формат работы или гибкое рабочее время;
  • организовать безопасное рабочее место — обеспечить физическую дистанцию между работниками, использование средств индивидуальной защиты, проветривание и дезинфекцию помещений;
  • записать организованный коллектив из как минимум 50 человек на вакцинацию от COVID-19 (для этого нужно оставить заявку по телефону 0800 60 20 19 для выезда мобильной бригады);
  • обеспечить возможность пребывания сотрудников на самоизоляции, если они имели контакт с больным COVID-19;
  • расширить использование электронного документооборота, что позволит уменьшить количество контактов между работниками;
  • распространять среди работников достоверные и актуальные источники информации о COVID-19 и вакцинации, такие как официальный портал о вакцинации в Украине vaccination. covid19.gov.ua и сайт МОЗ moz.gov.ua.

Кроме того, отмечает Кузин, можно организовать оказание психологической помощи и поддержки для работников.


Страх заболеть, инфицировать близких или последствия переноса коронавирусной болезни — все это может влиять на состояние сотрудников и качество работы, — отметил он.

В то же время Кузин отмечает, что единственным путем преодолеть пандемию COVID-19 и избежать сложного течения болезни остается вакцинация.

Источник: Ракурс


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