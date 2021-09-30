В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: UNECE

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, какие меры могут принять работодатели для сведения к минимуму риска подхватить коронавирус на рабочем месте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Кузина в социальной сети Фейсбук.

По словам Кузина, для уменьшения риска инфицирования работников работодатели могут:

перевести сотрудников, по возможности, на дистанционный формат работы или гибкое рабочее время;

организовать безопасное рабочее место — обеспечить физическую дистанцию между работниками, использование средств индивидуальной защиты, проветривание и дезинфекцию помещений;

записать организованный коллектив из как минимум 50 человек на вакцинацию от COVID-19 (для этого нужно оставить заявку по телефону 0800 60 20 19 для выезда мобильной бригады);

обеспечить возможность пребывания сотрудников на самоизоляции, если они имели контакт с больным COVID-19;

расширить использование электронного документооборота, что позволит уменьшить количество контактов между работниками;

распространять среди работников достоверные и актуальные источники информации о COVID-19 и вакцинации, такие как официальный портал о вакцинации в Украине vaccination. covid19.gov.ua и сайт МОЗ moz.gov.ua.

Кроме того, отмечает Кузин, можно организовать оказание психологической помощи и поддержки для работников.

Страх заболеть, инфицировать близких или последствия переноса коронавирусной болезни — все это может влиять на состояние сотрудников и качество работы, — отметил он.

В то же время Кузин отмечает, что единственным путем преодолеть пандемию COVID-19 и избежать сложного течения болезни остается вакцинация.