Марш антивакцинаторів пройшов у Києві

https://racurs.ua/ua/n160979-marsh-antyvakcynatoriv-proyshov-u-kyievi-video.html

Ракурс

Марш антивакцинаторів відбувся у Києві — противники вакцинації від коронавірусу 30 вересня влаштували у столиці ходу до Конституційного суду України. Зокрема, очевидці зняли на відео рух учасників акції вулицею Велика Васильківська.

Марш антиваксів у центрі — зараз йдуть ходою по Великій Васильківській, — йдеться у Фейсбук-повідомленні.

Невелику колону людей очолював чорний пікап. Вони несли з собою прапори, зокрема й державний прапор України та тематичні плакати. Знайти анонс їхньої акції, чіткі вимоги, чи маршрут руху, не вдалося.

Очевидці у соцмережах зазначили, що учасники маршу ігнорували автомобілі та йшли поміж ними по проїжджій частині.

Українці вийшли на протест з транспарантами, плакатами та гаслами: «Досить брехати!», «Стоп вакцинації!», «Стоп геноцид!», «Ні медичному терору!», «Стоп брехливий карантин!», — йдеться у повідомленні на одному із сайтів, який пропагує відмову від вакцинації.

Там зазначено, що організатором протестів став громадський рух «Прав людини», до якого приєднався рух «Стоп фейк пандемія», а також «численні незалежні блогери і журналісти».

Нагадаємо, у Закарпатській області вигадали, як прискорити темпи вакцинації серед населення. Там виділять 1,2 млн грн на подарунки для вакцинованих, серед яких розіграють цінні призи — велосипеди, електросамокати, телевізори та автомобіль Renault Duster.