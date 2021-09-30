В Окружному адмінсуді Києва закінчилися гроші на зарплату, фото - НАБУ

https://racurs.ua/ua/n160978-v-okrujnomu-adminsudi-kyieva-zakinchylysya-groshi-na-zarplatu.html

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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) поскаржився на відсутність коштів, аби виплатити заробітну плату своїм співробітникам.

Прес-служба цього органу 30 вересня повідомила про «тотальне недофінансування з початку року».

Це призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю.

При цьому кількість звернень громадян до суду за захистом своїх прав зростає з кожним місяцем, — йдеться у повідомленні суду.

Грошей на зарплату немає, а от роботу у суду, який має намір розформувати президент України, додалося.

З початку року до ОАСК надійшло майже 28 тис. справ та матеріалів, а заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалась.

Співробітники йдуть з ОАСК, звідси за три місяці звільнилися 13 працівників. Працівник канцелярії, який реєструє вхідну кореспонденцію (позови, клопотання) у вересні отримав 7 тис. грн.

Керівництво ОАСК повідомило Державну судову адміністрацію України про ситуацію із зарплатами.