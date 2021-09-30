В Окружному адмінсуді Києва закінчилися гроші на зарплату

В Окружному адмінсуді Києва закінчилися гроші на зарплатуhttps://racurs.ua/ua/n160978-v-okrujnomu-adminsudi-kyieva-zakinchylysya-groshi-na-zarplatu.htmlРакурс
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) поскаржився на відсутність коштів, аби виплатити заробітну плату своїм співробітникам.
Прес-служба цього органу 30 вересня повідомила про «тотальне недофінансування з початку року».
Це призвело до того, що на сьогодні фонд оплати праці вичерпано повністю.
При цьому кількість звернень громадян до суду за захистом своїх прав зростає з кожним місяцем, — йдеться у повідомленні суду.
Грошей на зарплату немає, а от роботу у суду, який має намір розформувати президент України, додалося.
З початку року до ОАСК надійшло майже 28 тис. справ та матеріалів, а заробітна плата працівників апарату з початку року через брак коштів лише зменшувалась.
Співробітники йдуть з ОАСК, звідси за три місяці звільнилися 13 працівників. Працівник канцелярії, який реєструє вхідну кореспонденцію (позови, клопотання) у вересні отримав 7 тис. грн.
Керівництво ОАСК повідомило Державну судову адміністрацію України про ситуацію із зарплатами.