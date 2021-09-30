Жінка на роботі у концтаборі. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n160976-96-richnu-eks-pracivnycu-konctaboru-sudytymut-za-zlochyny-tretogo-reyhu-foto.html

Ракурс

У Німеччині за злочини Третього Рейху перед судом уперше постане жінка — 96-річна Ірмгард Фурхнер працювала в концтаборі в Польщі.

Її звинувачують у посібництві вбивств тисяч полонених та в’язнів. Про це повідомляє The Guardian.

Вона влаштувалася на цю роботу у віці 18 років. Захист наполягатиме на тому, що жінка займалася лише передаванням телеграм, листів та радіоповідомлень і не мала жодного уявлення про катування та вбивства тисяч євреїв.

Напередодні слухань у справі жінка зникла в невідомому напрямку. За декілька годин її спіймала поліція. Суддя Домінік Гросс сказав, що з огляду на втечу суд видав ордер на арешт жінки.

8 вересня Фухнер написала листа, у якому сказала, що хоче утриматися від судового розгляду.

Через мій вік і фізичні хвороби я не буду відвідувати судові засідання та просити захисника представляти мене. Я хотіла б позбавити себе цих переживань, — пише жінка.

Натомість міжнародний комітет Освенцима висловив обурення через втечу підозрюваної та назвав втечу жінки неповагою для тих, хто вижив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до Польщі повернуть церковний дзвін, датований 1555 роком, який був викрадений нацистами під час Другої світової війни 77 років тому.

Джерело: The Guardian