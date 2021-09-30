Женщина на работе в концлагере. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n160976-96-letnuu-eks-sotrudnicu-konclagerya-osudyat-za-prestupleniya-tretego-reyha-foto.html

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В Германии за преступления Третьего Рейха перед судом впервые предстанет женщина — 96-летняя Ирмгард Фурхнер работала в концлагере в Польше.

Ее обвиняют в пособничестве убийствам тысяч пленных и заключенных. Об этом сообщает The Guardian.

Она устроилась на эту работу в возрасте 18 лет. Защита будет настаивать на том, что женщина занималась только передачей телеграмм, писем и радиосообщений и не имела никакого представления о пытках и убийствах тысяч евреев.

Накануне слушаний по делу женщина исчезла в неизвестном направлении. В течение нескольких часов ее поймала полиция. Судья Доминик Гросс сообщил, что учитывая побег, суд выдал ордер на арест женщины.

8 сентября Фухнер написала письмо, в котором сказала, что хочет воздержаться от судебного разбирательства.

Из-за моего возраста и физических болезней я не буду посещать судебные заседания и просить защитника представлять меня. Я хотела бы лишить себя этих переживаний, — пишет женщина.

В то же время международный комитет Освенцима выразил возмущение из-за побега подозреваемой и назвал этот побег неуважением к тем, кто выжил.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польшу вернут церковный колокол, датированный 1555 годом, который был похищен нацистами во время Второй мировой войны 77 лет назад.

Источник: The Guardian